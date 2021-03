SPD-Antrag : SPD will 30 Prozent geförderten Wohnungsbau in Tönisvorst

SPD will 30 Prozent geförderten Wohnungsbau in Tönisvorst

Mehr geförderte Mietwohnungen und Eigenheime für Menschen mit geringem Einkommen will die SPD-Fraktion in Tönisvorst umsetzen. (Symbolfoto) Foto: dpa / Andrea Warnecke

Tönisvorst Die SPD-Fraktion will in Tönisvorst mehr geförderte Mietwohnungen und Eigenheime für Menschen mit geringem Einkommen umsetzen. Die CDU-Fraktion bleibt skeptisch. Die UWT-20 ist dafür.

In der vorigen Legislaturperiode ist die Tönisvorster SPD-Fraktion mit ihrer Forderung, bei Neubauten eine Quote für den sozialen Wohnungsbau festzulegen, gescheitert . Jetzt, da sich die Mehrheiten im Stadtrat geändert haben, haben die Sozialdemokraten im Ausschuss für Stadtplanung und Infrastruktur erneut einen Antrag zum Thema eingebracht.

„Seit mehr als zehn Jahren sind in Tönisvorst keine Wohnbaufördermittel beantragt worden“, erläutert Helge Schwarz (SPD). Dadurch stehe für viele Bürger, die nach Familiengröße und Einkommenshöhe Anspruch auf eine geförderte Wohnung hätten, kein Wohnraum zur Verfügung. Außerdem, so heißt es im Antrag, sei das wirksamste Mittel gegen den Mietpreisanstieg in der Stadt die Investition in neue Wohnraumangebote und geförderte Eigenheime.