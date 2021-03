Verkehrsunfall in Rheinberg : Gefahrgut-Lkw verunglückt auf der A 57 bei Rheinberg

Der Fahrer verlor die Kontrolle über den Lastzug. Foto: ja/Arnulf Stoffel (ast)

Rheinberg Aus bislang unbekannter Ursache kam am Donnerstag gegen 13 Uhr ein Gefahrgut-Lkw auf der A57 in Fahrtrichtung Niederlande in Höhe der Anschlussstelle Rheinberg nach rechts von der Fahrbahn ab.

