Nach Vandalismusfällen in Rheinberg : Alpsrayer Trägerverein setzt Edelstahl gegen Vandalismus

Rheinberg-Alpsray Der Trägerverein Bürgerzentrum Alpsray beklagt häufige Vandalismusfälle auf seiner Spiel- und Sportanlage an der Alpsrayer Straße. Jetzt sind Prallbleche und Körbe für das Basketballfeld aus Edelstahl angeschafft worden.

Der Trägerverein Bürgerzentrum Alpsray ist arg gebeutelt. Man kann schon gar nicht mehr zählen, wie oft insbesondere die vom Trägerverein an der Alpsrayer Straße angelegte Freizeitanlage Opfer von Zerstörungswut und Schmierereien wurde. Immer wieder machte Hans-Peter Götzen, Vorsitzender des Trägervereins, auf die Taten aufmerksam, immer wieder wurde darüber berichtet. Zuletzt war auch das Terrassengelände der Gaststätte To Hoop, die ebenfalls dem Trägerverein gehört, betroffen.

„Der neueste Freizeitsport scheint es zu sein, leere Flaschen aus dem nächsten Altglascontainer zu holen und sie auf unserem Gelände kurz und klein zu schlagen“, sagt Hans-Peter Götzen. Mal wird das Holzhaus, in dem verschiedene Materialien für Kinder und Jugendliche aufbewahrt werden, mit Farbe beschmiert, dann wird wieder Sekundenkleber in das Schloss gespritzt und damit unbrauchbar gemacht. Nicht selten wird Holz angezündet oder der Müll – gerne Pizzakartons – landet nicht im dafür vorgesehenen Behälter, sondern liegt irgendwo verstreut herum.

Dennoch: Der Trägerverein lässt sich nicht unterkriegen und möchte der Alpsrayer Jugend Angebote machen. „Deshalb haben wir uns noch einmal entschlossen, Geld zu investieren“, unterstreicht Götzen. 1250 Euro hat der Verein ausgegeben, um die zerstörten Basketballkörbe wieder nutzbar zu machen. Neu angebracht sind Körbe und Prallscheiben aus Edelstahl. „Das dürfte das massivste sein, was zu bekommen ist“, so der Vereinsboss. Hängt sich jemand mutwillig an den Korb, klappt dieser herunter und der „Spieler“ steht auf dem Boden. So soll das Material geschont werden.