Standort in Rheinberg : Amazon prüft Verteilzentrum in alter Coca-Cola-Immobilie

Amazon prüft Verteilzentrum in alter Coca-Cola-Immobilie

Standort in Rheinberg

Rheinberg Amazon prüft derzeit die Möglichkeit, ein Verteilzentrum in Rheinberg zu eröffnen. Denkbarer Standort dafür ist die ehemalige Coca-Cola-Immobilie im Gewerbegebiet Nordring/Xantener Straße.

Das Logistikunternehmen hat das Gelände bereits im vergangenen Oktober als Parkplatz für Lkw angemietet, um die zeitweilig angespannte Verkehrssituation auf der Straße Minkeldonk zu verbessern. Auf dem Gelände am Nordring wurde Platz für bis zu 35 Lkw geschaffen, die das Rheinberger Logistikzentrum ansteuern. Zusätzlich entstand eine Infrastruktur für die Fahrer, für die dort im alten Verwaltungsteil Aufenthaltsräume, Verpflegung, Duschen und Sanitärmöglichkeiten eingerichtet worden sind. Nun steht also eine Weiternutzung im Raum.

Zuständig ist Amazon Logistics. Das Unternehmen biete lokalen Lieferpartnern die Möglichkeit, mit Amazon zu wachsen. „Sie bringen zusätzliche Kapazität und Flexibilität für die letzte Meile, dadurch werden wir der wachsenden Kundennachfrage gerecht und können unseren Kunden in der Region einen noch besseren Service bieten“, sagt der neue Rheinberger Amazon-Standortleiter Heiko Lehmann. In Deutschland gibt es 40 Amazon-Verteilzentren, die „auf der letzten Meile“ zuständig sind: Sie liefern bestellte Waren bis an die Haustür der Kunden. Die Zusammenarbeit mit Logistikern wie DHL oder Hermes soll fortgeführt werden.