Dienstjubiläum : Rheinberger steuert seit 25 Jahren Silo-Lkw

Norbert Streinbrück aus Rheinberg kennt sich mit Silo-Fahrzeugen bestens aus. Seit nunmehr 25 Jahren sitzt der Rheinberger für die Greiwing logistics for you GmbH hinter dem Steuer. Während dieser Zeit hat der 59-Jährige verschiedene Stationen durchlaufen. Derzeit ist er am Standort im Herzen des Duisburger Logports beschäftigt. Für seine langjährige Firmentreue zeichnete ihn die Geschäftsführung des Logistikdienstleisters nun mit Präsent und Urkunde aus.