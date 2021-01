Unterstützung in der Corona-Krise : Grüne spenden dem Terrazoo 1050 Euro

Rheinberg Die Rheinberger Grünen haben dem Terrazoo am Melkweg, der durch die Corona-Krise finanziell ins Trudeln geraten ist, eine Spende in Höhe von 1050 Euro überbracht.

Auch die Mitglieder von Bündnis90/Die Grünen Rheinberg hatten die Presseberichte über den in Finanznot geratenen Terrazoo am Melkweg gelesen. Ihnen sei sofort klar gewesen: Diesen Zoo müssen wir unterstützen. In kürzester Zeit hatten die grünen Politiker Spenden in Höhe von 1050 Euro zusammen, die auf das Konto des Reptilienzoos überwiesen wurden.