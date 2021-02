Gesellschaftsspiele für die geistige Fitness : Spielend das Gehirn trainieren

Xanten/Rheinberg Viele Gesellschaftsspiele sind nicht nur unterhaltsam und stärken die soziale Kompetenz, sie fördern auch logisches und strategisches Denken sowie Allgemeinwissen und Gedächtnisleistung. Wir stellen einige Experten-Empfehlungen vor.

Auf dem Vormarsch sind zudem sogenannte IQ-Spiele. Und dabei ist, so Bartussek, der Name Programm. Es gebe Varianten für Kinder, andere für Erwachsene, die meisten könne man alleine spielen. „Man muss bis zu 120 Aufgaben lösen, die immer schwieriger werden“, erklärt Andrea Adams vom Spielwarenhandel Nimmerland in Rheinberg. Die Aufgaben sind in einem Buch vorgegeben. Das Spielfeld kann ein Irrgarten sein, auf dem man einen Ritter zum Schloss führen muss, genauso wie ein magnetisches Logik-Puzzle aus sternförmigen Steinen, die in bestimmten Kombinationen zusammengesetzt werden sollen. „Hat man die ersten Aufgaben meist schon in Sekunden gelöst, können die späteren einen 30 Minuten und länger aufhalten“, sagt Neugebauer. Deshalb seien die Spiele auch für Erwachsene interessant. „Gesellschaftsspiele generell sind ein so akzeptierter Zeitvertreib, dass sie alle Altersgruppen ansprechen“, ergänzt Neugebauer.