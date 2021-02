Corona-Update Kreis Wesel : Die Inzidenz nähert sich der 50er-Marke

Kreis Wesel Im Kreis Wesel ist ein weiterer Mensch gestorben, der positiv auf das Coronavirus getestet worden war. Hierbei handelt es sich um einen 80-jährigen Mann aus Wesel. Damit steigt die Zahl der in Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorbenen Menschen im Kreis Wesel auf 182. Die Anzahl der nachgewiesenen Infektionen mit dem Coronavirus (Covid-19) im Kreis Wesel liegt aktuell bei 11.068, das sind – das ist die gute Nachricht – nur 17 Fälle mehr als tags zuvor.



Dinslaken 2034 (0), 1896, 41



Hamminkeln 488 (0), 437, 8



Hünxe 246 (0), 228, 2



Kamp-Lintfort (plus 3), 1051, 30



Moers 2744, (plus 6), 2597, 34



Neuk.-Vluyn 559 (plus 2), 517, 12



Rheinberg 687 (plus 1), 596, 2



Schermbeck 250 (plus 1), 245, 0



Sonsbeck 154 (plus 1), 146, 6



Voerde 932 (0), 837, 19



Wesel 1221 (plus 3), 1144, 17



Xanten 417 (0), 390, 6