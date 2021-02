Kriminalität in Rheinberg : Frau fällt nicht auf schamlosen Betrüger rein

Rheinberg Ein schamloser Ganove versetzt ältere Dame in Panik mit der Nachricht, dass ihr Sohn im Krankenhaus mit dem Tod kämpft. Er verlangt als angeblicher Anrufer der Intensivstation Geld für eine lebensrettende Spritze. Vergeblich.

(bp) Im Laufe des Dienstags haben Betrüger erneut versucht, im Kreis Wesel Senioren mit Schockanrufen oder der Enkeltrickmasche um ihr Geld zu bringen. Die Polizei meldete eine besonders miese Tat in Rheinberg. Hier wollten die Betrüger einer 74-jährigen Dame weismachen, dass ihr Sohn auf der Intentsivstation eines Krankenhauses eine lebenswichtige Spritze benötige und er andernfalls nicht überleben würde. Die schamlosen Ganoven verunsicherten die arme Frau ganz gehörig und verlangten einen dreistelligen Betrag. Als sie sich gefangen hatte, rief sie nach dem aufwühlenden Telefonat im Krankenhaus an. Die Mitarbeiter dort warnten die Frau vor einem Betrug, da der Sohn natürlich nicht mit lebensgefährlichen Symptomen auf der Intensivstation lag. Ein Anruf bei ihrem Sohn, ließ die Rheinbergerin schließlich aufatmen: Er war wohlauf.

Insgesamt gab’s binnen Stunden sechs ähnlich gelagerte Betrugsversuche in Wesel, eine Tat in Dinslaken und eine Hamminkeln. Auch diese Senioren erkannten bei den Anrufen die jeweiligen betrügerischen Absichten und ließen sich nicht ins Boxhorn jagen. Dennoch nimmt die Polizei die Anrufe der Betrüger zum Anlass zu warnen: Betrüger seien sehr erfinderisch und könnten mögliche Opfer am Telefon perfide unter Druck setzen. Die Polizei rät: „Legen Sie auf!“ Weder die Polizei noch Mitarbeiter von Krankenhäusern oder Arztpraxen würden telefonisch mit Geldforderungen an Menschen herantreten. Sie appellieren an vermeintliche Betrugsopfer, Anrufern oder Mittelsmännern niemals Geld und Wertgegenstände auszuhändigen und im Zweifel die Polizei anzurufen.