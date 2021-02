Verkehrsunfall in Rheinberg : Lkw-Fahrer verletzt sich bei Zusammenstoß auf der B 510

Bei dem Zusammenstoß der beiden Lkw verletzte sich einer der beiden Fahrer. Foto: Guido Schulmann

Rheinberg Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 510 in Rheinberg hat sich am Mittwoch gegen 11 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet. Beim Zusammenstoß von zwei Lkw hat sich ein 35-jähriger Kraftfahrer aus Duisburg verletzt. Ein Rettungswagen brachte den Mann in ein Krankenhaus. Das teilte die Kreispolizei mit.

Das 35-jährige Unfallopfer und ein 30-jähriger Lkw-Fahrer aus Gelsenkirchen waren mit ihren Fahrzeugen auf der B510 in Fahrtrichtung Rheinberg unterwegs. An der Autobahnauffahrt zur A57 wollten sie auf den Zubringer Richtung Köln auffahren. Wegen eisglatter Straßen sei es zum Zusammenstoß gekommen, so die Polizei. Einer der Lkw stellte sich dadurch quer auf die Fahrbahn der Bunfdesstraße.