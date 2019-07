Europaschule : Ein „Urgestein“ geht in den Ruhestand

Nach 40 Dienstjahren verlässt Lehrerin Anne Nimphius die Europaschule. Das Kollegium verabschiedete sich.

Nach dem Abitur krönte sie ihre Leidenschaft an der Duisburger Hochschule mit einem Lehramtsstudium und den Fächern Biologie und Hauswirtschaft. In Rheinberg folgte die Referendarzeit an Haupt- und Realschule. Die Hauptschule in Dinslaken-Lohberg gehörte zu ihrer ersten Station. Nach einer Familienpause ging es für sie an der Borther Hauptschule weiter. 2007 folgte der Wechsel nach Rheinberg. Die Schullandschaft hatte sich mit neuen Schulformen mächtig verändert. Haupt- und Realschulen verabschiedeten sich. „Für mich gehörte zu den großen Herausforderungen in dieser Zeit, dass die Europaschule nach ihrem neuen pädagogischen Konzept ohne Schulnoten arbeitete. Daran habe ich mich aber schnell gewöhnt“, so Nimphius.