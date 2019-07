Pendelzug : Zugwaggon mit kaputtem WC steht in der Werkstatt

Alpen Eine RP-Leserin aus Alpen hatte sich über Uringestank im „Niederrheiner“ beklagt. Der Zug wird jetzt repariert. Grüner verteidigt die Nordwestbahn.

Die Nordwestbahn hat den „Niederrheiner“ mit der kaputten Toilette von der Strecke genommen. Der Zug stehe in der Werkstatt. Das hat Steffen Högemann als Sprecher des Verkehrsunternehmens am Dienstag auf Nachfrage der Redaktion mitgeteilt. RP-Leserin Diana Böttcher aus Alpen hatte sich über üblen Uringeruch in einem Waggon beklagt. Es sei generell so, dass Störungen „so schnell wie möglich“ an die Werkstatt gemeldet würden, die dann betroffene Züge „schnellstmöglich“ zur Reparatur rufe.

Unterdessen bekommt die Nordwestbahn Schützenhilfe von Lukas Aster, Verkehrsexperte der Grünen aus Sonsbeck und regelmäßiger Nutzer der Linie RB 31. Es handele sich, so Aster, beim von RP-Leserin Böttcher geschilderten Problem „sicher um einen unangenehmen Einzelfall“. In der Regel sei die Luft in den Wagen in Ordnung. Die Waggons würden, so Aster, in der Nacht in Duisburg oder in Xanten gereinigt. Davon könne sich jeder Fahrgast überzeugen. Und wer öfter mal, insbesondere an Fußball-Samstagen, mit der DB Regio oder der Eurobahn gefahren sei, wisse die Sauberkeit in der RB 31 zu schätzen.