Innenstadtentwicklung : Das Hotel Rheintor wird abgerissen

Das Hotel Rheintor wird abgerissen. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Rheinberg (up) Das Hotel Rheintor an der Rheinstraße, seit Jahrzehnten ein markanter Punkt im Stadtbild, wird bald Geschichte sein. Die Abrissarbeiten sind in vollem Gange.

Am Dienstag war bereits ein Kran im Einsatz, der die Demontage des Dachstuhls vorbereitete. Eigentümer Gerardus Aaldering geht davon aus, dass das Gebäude in den nächsten zehn bis 14 Tagen verschwunden sein wird. Sobald die Baugenehmigung vorliegt, will Aaldering am Standort mit dem Bau neuer Stadthäuser beginnen.