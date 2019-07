Einzelhandel in Alpen : Alpener Werbering will wieder mehr in die Offensive

Alpener Werbering will wieder mehr in die Offensive

Eine neue Info-Säule soll die Außendarstellung verstärken. Kaufleute setzen auf Kundenmagneten auf dem Willy-Brandt-Platz.

Aber der Werbering will auch selbst etwas tun, um die Krise hinter sich zu lassen. Er will deutlich mehr Präsenz zeigen. Als Signal haben Eckholt und seine Mitstreiter am Dienstag eine mobile Info-Säule vorgestellt, die vorerst im Haupteingang des Rathauses aufgestellt worden ist. Unter dem Logo mit der Skyline des Ortes – beide Kirchtürme und die Mühle auf der Bönninghardt – demonstriert sie mit dem selbstbewussten Slogan „Wir für Alpen“ neue Stärke. Der Appell zum Aufbruch richtet sich auch nach innen an die knapp 100 Mitglieder der 1973 gegründeten Gemeinschaft der Kaufleute. „Wir wünschen uns, dass sie sich wieder deutlich mehr aktiv einbringen als zuletzt“, sagt der neue Vorsitzende.