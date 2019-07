Konzert in Budberg : Gospel vom Heartchor ist besser als jeder Tatort

Rund 100 Männer und Frauen gehören dem Heartchor an. Foto: Heartchor

Budberg Beim letzten Konzert vor der Sommerpause begeisterte der Heartchor mit temporeichen sowie zum Nachdenken anregenden Stücken in der evangelischen Kirche Budberg.

Von Heidrun Jasper

„Ich verspreche hoch und heilig, zum Tatort sind Sie zu Hause“: Tom Bissels hielt Wort, als sein Heartchor am frühen Sonntagabend in der evangelischen Kirche sein letztes Konzert vor der Sommerpause gab. Aber ganz ehrlich: Auf den Krimi hätten die Zuhörer mit Sicherheit gerne verzichtet. Nicht nur, weil es eine Wiederholung war, sondern vor allem, weil sie viel lieber noch mehr von dem Chor und der Band hätten hören wollen.

Gut 100 Frauen und Männer erlebten bestens aufgelegte Sängerinnen und Sänger und eine tolle Band, saßen – oder besser wippten – in den Kirchenbänken und klatschten bei jedem Lied den Rhythmus mit. „Holy is the lamb of our God“: Gospels und Spirituals, mehrstimmig, temporeich, rockig – es dürfte niemanden im Publikum gegeben haben, der sich nicht mitreißen ließ von dem Gesang des Heartchor­es, der 2013 aus dem Projekt Gospel gegen Gewalt entstanden ist. Niemand hätte damals gedacht, dass sich daraus eine Bewegung entwickelt und man froh sein könne, wenn man dort, wo der Heartchor auftritt, einen Parkplatz findet.

„A little more Jesus“: Vier Damen in der zweiten Reihe, offensichtlich nicht zum ersten Mal bei einem Heartchor-Konzert, hielt es bei diesem Stück endgültig nicht länger auf der Bank. Tom Bissels erzählte von einem Auftritt bei einem Volksfest am Tag der Europawahl, bei dem Chor und Band ein Stück sangen und spielten, in dem es um Machtverhältnisse ging. Er sei beschimpft worden von einem Mann im Publikum, als er dazu aufforderte, zur Wahl zu gehen und ein Kreuz zu machen, „wo auch immer, Hauptsache auf keiner braunen Stelle“. Dazu stehe er, dazu stünden auch die Sänger und die Band mit Volker Janacek am Schlagzeug, Günter Schulze an den Keyboards, Bassist Achim Müller und Gitarrist Uli Hoever.

Er habe auch einen Polit-Block ins Programm eingebaut, so Bissels, der seit 2013 immer das gleiche sage: „Lieber Gott, beschütze die Kleinen vor den Mächtigen.“ Eines dieser politischen Lieder war „Dear Mr. President“ von Pink, ein offener Brief an den damaligen Präsidenten George W. Bush, das die US-amerikanische Sängerin 2006 zusammen mit den Indigo-Girls aufgenommen hat. Ein Song, in dem Pink in anklagendem Ton rhetorische Fragen wie „was fühlst du, wenn du all die Obdachlosen siehst“ stellt und das Angelika Krell, begleitet von dem Gitarristen Uli Hover, inbrünstig und mit einer unglaublichen Stimme sang. Und so manchem Zuhörer kamen dabei die Tränen.