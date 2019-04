Handwerk in Borth : Mehrfach Gold für die Landfleischerei Tepaß

Die Urkunden nahm Axel Tepaß (2.v.l.) in Essen in Empfang. Foto: Verband

Borth Qualitätsprüfungen sind für die Borther Landfleischerei Familie Axel Tepaß wichtig. Die Jury der „Meisterstücke – Wettbewerbe für Fleisch- und Wurstkultur“ (Qualitätsprüfungen des Fleischerhandwerks für den Erhalt der regionalen Vielfalt bei Fleisch und Wurst) hat Tepaß jetzt für herausragende Leistungen ausgezeichnet.

Damit darf die Landfleischerei den Titel „Wir sind bei den Besten“ führen. Die Juroren haben die geschmackliche und in der Herstellung herausgehobene Qualität der Rostbratwurst mit Thüringer Majoran, Kochschinken extra mager, Gulaschsuppe und Fleischwurst überzeugen können. Dafür gab es jeweils eine Auszeichnung in Gold, weitere für Linsen- und Erbsensuppe und grobe Leberwurst mit Majoran kamen hinzu. Die „Meisterstücke“ im Fleischerhandwerk fanden jetzt in Essen statt. An der bundesweit ausgeschriebenen Prüfung nahmen 186 Betriebe teil. Die Juroren prüften 1254 Produkte aus der handwerklichen Herstellung der Bewerber, vor allem anhand des Geschmacks. Die Jury setzte sich zusammen aus Vertretern der Verbraucherschaft, der Lebensmittelüberwachung und des Fleischerhandwerks. Die Landfleischerei Axel Tepaß mit 15 Mitarbeitern besteht seit 1966. Tepaß ist auch auf dem Alpener Wochenmarkt (freitags) vertreten.