Müllsammelaktion : Alles, was man in der Prärie finden kann

Auch Marianne Diebels (von links) sowie Millingens Schützenkönigin Claudia Schmiedeskamp und Petra Funk packten am Samstag mit an. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Rheinberg-Millingen Beim Frühjahrsputz in Millingen sammelten 35 Freiwillige Farbeimer, Autoreifen und sogar eine Peter-Maffay-Platte.

Um die 30 große blaue Müllsäcke haben sie gefüllt – 35 Millinger waren am Samstag fleißig und sind auf die Straße gegangen. Dabei haben sie alles an Unrat aufgesammelt, was sie finden konnten. Darunter auch Autoreifen, Glasflaschen und Farbeimer.

Einmal im Jahr wird in Millingen aufgeräumt. Seit mehr als 20 Jahren ist das schon so. Und dabei wird der Ort jedes Mal richtig auf Vordermann gebracht. An diesem Wochenende waren 35 Mitstreiter dabei – aus dem Schützenverein, vom Tauchclub aus Xanten und Rheinberg, der in Millingen einen eigenen See hat, vom Millinger Sportverein und auch fleißige Helfer aus Millingen.

Info Aktionswoche des DLB im Oktober Wann? Der Dienstleistungsbetrieb (DLB) richtet vom 7. bis zum 12. Oktober eine Aktionswoche „Saubere Stadt“ aus, in der er Vereine, Nachbarschaften, Schulen und so weiter beim Saubermachen unterstützt.

Um 10 Uhr ging es los am Sportplatz des SV Millingen. Die Aufräum-Gruppe hat sich dort aufgeteilt und machte sich mit Säcken und Handschuhen auf. Die einen gingen in Richtung Ossenberg, andere in Richtung Alpen und Rheinberg. Anja Peerenboom hat mit ihrer Sammlertruppe erst den Sportplatz aufgeräumt, dann sind sie in Richtung A57 gelaufen. Fast 12.000 Schritte hat Anja Peerenboom dabei zurückgelegt. Aufgesammelt wurden vor allem leere Wein- und Bierflaschen und Flachmänner.

Aber nicht nur die leeren Flaschen wurden gefunden. Ulrich Glanz, der für den SV Millingen an den Müllsammler-Start gegangen ist, hat neben einem Farbeimer und Batterien auch einen Grill und Schreckschusspatronen gefunden. „Alles, was man in der Prärie so findet“, sagte er. Seine Mitstreiter konnten mehrere Autoreifen und Teile von Fahrradreifen aufsammeln. Zwei davon waren aufgeschlitzt, dafür aber erst vier Jahre alt. Müllsäcke, Reifen und eine Euro-Palette wurden nach getaner Arbeit mit einem Traktor abgeholt und auf einen Hänger geladen. Weil viel Dreck gesammelt wurde und die Beteiligung gut war, war Organisator Ulrich Glanz zufrieden. Wilhelm Weihofen, der die blauen Säcke und Handschuhe bei der Stadt besorgt hatte, glaubte, dass weniger Müll weggeschmissen worden war als in den vergangenen Jahren. Dafür ärgerte er sich aber über den Hundekot, der in Mülleimern an der Saalhoffer-Straße entsorgt worden war. „Die gucken da richtig raus“, sagte er leicht verärgert.