Stadtplanung : Lösung für drei alte Gebäude gesucht

Die Politiker am Hinterausgang der Alten Kellnerei. Sie waren überrascht vom guten Zustand des Baudenkmals und der Vielzahl von Räumen. Foto: Uwe Plien

Rheinberg Was tun mit Alter Kellnerei, Schule am Pulverturm und ehemaligem Konvikt? Parteien sind in der Findungsphase.

Sozialdezernentin Rosemarie Kaltenbach hat einen Plan. Sie würde gerne die Schule am Pulverturm zu einem Sozialhaus machen. Natürlich erst dann, wenn die Europaschule fertig ist und die Fünftklässler nicht mehr die Räume der ehemaligen Förderschule an der Kurfürstenstraße benötigen. Unter anderem möchte Kaltenbach in dem Gebäude gerne eine Seniorenbegegnungsstätte unterbringen.

Das ist nur eines von mehreren Gedankenspielen um die Zukunft von gleich drei städtischen Gebäuden: das ehemalige Konvikt an der Lützenhofstraße (dort sind Volkshochschule und Stadtbibliothek untergebracht), die Alte Kellnerei am Innenwall (nach der Auflösung der städtischen Musikschule befinden sich dort noch die private Akkordeonschule Tepner und das Stadtarchiv sowie der jetzt wieder nutzbare Veranstaltungssaal, außerdem eine private Wohnung) und schließlich die Schule am Pulverturm an der Kurfürstenstraße.

Die Schule am Pulverturm an der Kurfürstenstraße steht bald leer. Foto: Uwe Plien

Info Grüne beziehen auch das Gymnasium mit ein Meinung Die Grünen beziehen das Gymnasium als viertes Gebäude in ihre Überlegungen mit ein. Für die Idee der Verwaltung, die alte Montessorischule zu einem Sozialhaus zu machen, habe man durchaus Sympathien, sagte Fraktionssprecher Jürgen Bartsch. Für die Grünen sei wichtig, VHS und Bücherei nicht zu trennen.

Die Erweiterung der Europaschule und der damit verbundene bevorstehende Leerzug der Schule am Pulverturm ist nur ein Grund dafür, dass die Würfel neu geworfen werden sollen. Ein anderer ist der erhöhte Raumbedarf des Amplonius-Gymnasiums. Die Schule kehrt zu G9 zurück und hat künftig eine komplette Jahrgangsstufe mehr. Schulleiter Marcus Padtberg hätte gerne einen neuen Anbau. Überlegt wird allerdings auch, Bücherei und VHS in die Pulverturm-Schule beziehungsweise in die Alte Kellnerei zu verlegen und das Konvikt als Schule zu nutzen – weil es direkt neben dem Gymnasium liegt.

Ob die Stadtbibliothek weiterhin im Konvikt bleibt? Foto: Uwe Plien

Auch die CDU-Fraktion macht sich ihre Gedanken. „Bevor wir uns allerdings festlegen, was wir wollen, möchten wir uns zunächst ein Bild vom Zustand der drei Gebäude machen“, sagte Stadtverbandsvorsitzende Sarah Stantscheff, als sich jetzt zwölf CDU-Vertreter und Ralf Winstroth für die Grünen die Räumlichkeiten anschauten.

Das Konvikt ist vor etwa zehn Jahren umfangreich renoviert worden. Foto: Uwe Plien

Der Tenor nach der Rundreise war klar: Alle drei städtischen Immobilien sind in einem guten baulichen Zustand und alle drei sollten genutzt werden. Bei der CDU ist immerhin schon eine Tendenz zu erkennen, die Ratsmitglied Klaus Wittmann vorsichtig so ausdrückt: „Es zeichnet sich bei uns die Meinung ab, die VHS und die Bücherei im Konvikt zu belassen, weil sie dort gut untergebracht sind und man damit zufrieden ist.“ Ein Sozialhaus sähe man gerne in der Alten Kellnerei, weil sich die mit vergleichsweise geringem Aufwand komplett barrierefrei gestalten ließe. Wittmann: „Es fehlt dort eigentlich nur ein Aufzug im Treppenhaus. Meinen Recherchen zufolge könnte man dort problemlos eine Art Hebebühne oder einen Homelift installieren. Dann wäre das Haus ideal für Soziales.“