Konzert : Fünf wilde Damen und ein großes Rock ’n’ Roll-Herz

RHEINBER-VIERBAUM Fünf wilde Ladies und der Rock ’n’ Roll: Jane Lee Hooker aus New York City haben den Schwarzen Adler mit ihrer Musik ganz schön auf den Kopf gestellt. Sängerin und Gelegenheits-Keyboarderin Dana „Danger“ Athens, die Gitarristinnen Tracy „High Top“ und Tina „TBone“ Gorin, Bassistin „Hail Mary“ Zadroga und Schlagzeugerin Melissa „Cool Whip“ Houston spielen, leben, atmen Rock ’n’ Roll.

Am Anfang klingt das nach wenig filigranem Rumpel-Rock. Etwas aufgesetzt, so als ginge es darum, in erster Linie die coolen Sonnenbrillen und Oberarm-Tattoos zur Schau zu tragen. Doch schnell wird klar, dass mehr in dieser Hooker-Dröhnung steckt. Weil es neben eingängigen Krachern wie „Wade in the water“ und Muddy Waters’ archaischem „Mannish Boy“ im rasierklingenscharfen Lady-Style viele eigene Songs gibt, die Tiefe und ein großes Rock ’n’ Roll-Herz erkennen lassen. Der Boogie „How ya doin‘“ etwa, das bluesige „The Breeze“, das entspannte „Later on“ oder die Edel-Ballade „How bright the moon“, bei der Dana Athens die ganze Intensität ihrer rauen Stimme ausfährt. Ein Traum im Dreivierteltakt, dieser Song.