Kammermusik : Exzellenter Bariton und grandioser Pianist

RHEINBERG Marco Vassalli und Stephan Lutermann gestalteten einen romantischen Liederabend in der Stadthalle.

Zu einem romantischen Liederabend hatte die Musikalische Gesellschaft Rheinberg in die Stadthalle eingeladen. Marco Vassalli (Bariton) und Stephan Lutermann (Klavier), zwei überaus versierte Kammermusiker, ließen das Rheinberger Publikum eintauchen in bekannte und ergreifende Liederzyklen mit einer heimlichen Frühlingssehnsucht.

Allein schon sein bewusster Umgang mit der Sprache war beeindruckend. Seine große Disziplin in der Stimmführung ergab einen makellos offenen, nie angestrengten Ton. Diese Kunst der Liedgestaltung fügte der Sänger in einen überraschend natürlichen, ungekünstelten Ausdruck und Tonfall.

Stephan Lutermann als Begleiter am Klavier sorgte mit einem unglaublich dichten Spiel für gleichbleibende Spannung. Er ließ die Musik so plastisch erklingen, dass man die durch kleinste dynamische Wechsel herausgearbeiteten Phrasen geradezu mit Händen greifen konnte. Ohne übertriebene Akzente arbeitete er in der Klavierstimme jede Dissonanz so heraus, dass sie dem Hörer schmerzlich bewusst wurde. Durch Beethovens Sinfonien und Klavierkonzerte und deren Erfolg sind seine Liedkompositionen fast vollkommen in Vergessenheit geraten.