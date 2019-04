Musikverein feiert Jubiläen : Malte Kolodzy dirigiert seit 15 Jahren in Menzelen

Malte Kolodzy ist seit 15 Jahren Leiter des Musikvereins Menzelen. Foto: MV

Menzelen Runde Sachen: Seit 15 Jahren wird der Musikverein von Malte Kolodzy dirigiert. Der bereitet gerade mehr als 100 Musiker auf das große Konzert zum 60-jährigen Bestehen vor.

15 Jahre am Dirigentenpult – Malte Kolodzy wurde jetzt von Kreisgeschäftsführer Werner Terfloth für seine engagierte, ehrenamtliche Tätigkeit mit der Dirigenten-Ehrennadel des Volksmusikerbundes NRW ausgezeichnet. In seiner emotionalen Laudatio würdigte Terfloth seine Leistungen. Malte Kolodzy sei eine Person, die begeistern könne, manchmal polarisiere, aber auf jeden Fall mitreiße und neue Ideen umsetze.

Nicht nur in seiner aktuellen Wirkungsstätte, dem Musikverein Menzelen, auch davor im Tambourcorps Rheinklänge habe er „Maßstäbe gesetzt“ und sei nicht mehr wegzudenken, so Terfloth. Die Motivation der Musiker gehe über die Freude am Musizieren. Über den Spaß würden die Menzelener Blasmusiker gefordert. Und der Funke springe dann auch auf das Publikum über.

Bereits mit acht Jahren erlernte Kolodzy in der Grundschule das Schlagzeugspiel und bildete sich über den Volksmusikerbund stetig fort. Mit neun Jahren trat der den Rheinklängen aus Oberhausen bei und übernahm 2003 die Stabführung des Traditionsvereins aus dem Ruhrgebiet, den er 2011 zur berühmten Steubenparade nach New York führte. Mit dem Wohnortwechsel an den Niederrhein übernahm er auch Verantwortung im Menzelener Blasorchester und setzte neue musikalische Impulse.

Der Musikantenstadel mit Andy Borg, die Militärmusikparade in der Oberhausener Arena oder das Oktoberfest in der König-Pilsener-Arena motivierten und förderten die Musiker in Menzelen in ihrer Entwicklung. Faszinierend sei es, wie Kolodzy mit der Jugend umgehe, hieß es. Nur wenige Vereine könnten so eine erfolgreiche Jugendarbeit vorweisen wie der Musikverein Menzelen. Er hole die jungen Menschen auf die Bühne, gebe ihnen „Sicherheit und Mut“. Damit erhielten Kinder weit mehr als nur ein wenig Musikunterricht, „sie werden im positiven Sinne geprägt“. Er schaffe es wie kaum ein anderer, zu motivieren und alle Beteiligte in sein Projekt einzubinden, bekräftigte Terfloth.

Für das anstehende Konzert zum 60-jährigen Bestehen am Sonntag, 16. Juni, erarbeiten die mehr als 100 Musiker ein buntes Programm in den sechs Ensembles und Orchestern. „Nicht nur das Publikum soll an diesem Tag auf seine Kosten kommen. Die Musiker sollen ihre Freunde am Musizieren auf die Geburtstagsgäste übertragen“, sagte Kolodzy. Der Musikverein werde an diesem Nachmittag alles „aufbieten“: die Rhythmus-Kids, die Blockflötenensembles Piccolos, das Nachwuchsorchester, das Jugendorchester und das Blasorchester. Alle Formationen werden entsprechend ihres Leistungsstandes zum großen Konzert ihren Beitrag leisten.