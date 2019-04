Unfall in Alpen : Grünen Pfeil missdeutet: Zusammenstoß

Unfall in Alpen

Kollision an der Kreuzung Weseler Straße/Bönninghardter Straße. Foto: Markus Plüm

Alpen Ein 53-jähriger Autofahrer deutete den grünen Pfeil für Rechtsabbieger falsch und fuhr bei Rot geradeaus. Es kam zum Zusammenstoß. Ein Mann wurde leicht verletzt.

(bp) Ein Missverständnis hat am Dienstag gegen 8.30 Uhr an der Kreuzung Weseler Straße (B 58)/Bönninghardter Straße (L 491) zu einem Unfall geführt, bei dem ein 53-jähriger Autofahrer aus Wesel leicht verletzt wurde. Er war auf der Bundesstraße aus Richtung Geldern unterwegs und stieß mit dem Wagen zusammen, der von einem 35-jährigen Mann aus Kamp-Lintfort gesteuert wurde. Der kam aus Richtung Bönninghardt und wollte die B 58 Richtung Kamp-Lintfort überqueren, obwohl die Ampel für ihn auf Rot zeigte. Nach Polizeiangaben hatte der Kamp-Lintforter offenbar den grün leuchtenden Pfeil für Rechtsabbieger falsch gedeutet. Er blieb unverletzt. Beide Autos haben nur noch Schrottwert, so die Polizei.