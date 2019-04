Laientheater: Für Mutti ist der letzte Vorhang gefallen

Menzelen Die KAB-Laienspielschar hat die Komödie „Mutti will’s noch einmal wissen“ im Adlersaal sechs Mal vor ausverkauftem Haus gespielt. Viele Zuschauer kommen von weit her nach Menzelen-Ost.

Beide spielen in der Komödie von Thomas Robl das Ehepaar Angermann. Der 50. Geburtstag von Ehefrau Eva-Maria beschert völlig neue Seiten des familiären Lebens. Eva-Maria hat dafür alles vorbereitet. Thomas, der gemütliche Bahnbeamte, hat das Nachsehen. „Wir haben erneut das Glück, ein sehr lustiges Stück spielen zu können“, sagt Marlies Meier und spricht damit ein Markenzeichen der KAB-Laienspielschar an.

So haben sich die intensiven Proben gelohnt. Herausforderung sei stets, ein entsprechendes Stück auszusuchen, das Rollen für bis zu elf Schauspieler bietet. Auf der schauspielerischen Reservebank haben bis zu vier Akteure Platz für den Fall, dass Not am Mann ist. Zweite Hürde ist die Bühnengestaltung. „Wir haben im Adlersaal keine Drehelemente. Daher muss das Bühnenbild entsprechend sein. In unseren Stück spielt sich alles im Wohnzimmer ab“, so Alkämper.