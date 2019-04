Konzert : Neue Jazz-Reihe kommt gut an – ein volles Haus zum Auftakt

Oddgeir Berg am Flügel, Karl-Joakim Wisløff am Kontrabass und Klaus Robert Blomvik am Schlagzeug beim Konzert in der Alten Kellnerei. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Rheinberg Der Verein Kulturprojekte Niederrhein präsentierte das norwegische Oddgeir Berg Trio. Ein musikalischer Hochgenuss im Saal der Alten Kellnerei.

Uwe Plien (Autorenkürzel: up) ist Redakteur der Rheinischen Post in Rheinberg.

Es war ein Montagabend und es war das erste Jazz-Konzert in Rheinberg seit rund zweieinhalb Jahren. Dass zum Auftakt der Reihe „Jazz an besonderen Orten“ dennoch auf Anhieb 50 Zuhörer (darunter eine 91-jährige Dame) in den Saal der Alten Kellnerei mit toller Akkustik, aber ungeeigneter Beleuchtung kamen, zeigt: In Rheinberg gibt es Bedarf für Jazz-Konzerte. Umso besser, dass Rüdiger Eichholtz mit seinem Verein „Kulturprojekte Niederrhein“ und der Stadt und der Sparkasse als Partner nun häufiger – drei- bis viermal pro Jahr – hierher kommen will.