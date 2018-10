Rheinberg: Hildegard Wollefs bekommt Auszeichnung für ihr schwalbenfreundliches Haus

Rheinberg Hildegard Wollefs (81) aus Ossenberg beherbergt seit 22 Jahren im Sommer Schwalben. Dafür gab’s nun eine Plakette.

Früher wusste es jedes Kind: Mit den Schwalben kommt der Sommer. Und da ist was dran. Seit mehr als 20 Jahren beherbergt Familie Wollefs aus Ossenberg jeden Sommer Mehlschwalben. „Meist kommen sie Ende April, Ende September fliegen sie wieder Richtung Afrika“, sagt Hildegard Wollefs und schaut dabei in eine kleine rote Kladde. Ihr persönliches Logbuch der Schwalben. Ankunft, Abflug, Anzahl der Jungen – wichtige Zahlen und Daten sind darin notiert. Auch in diesem Jahr waren die acht Nester unter dem Dachüberstand voll ausgebucht.