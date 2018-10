Rheinberg : Der neue Dagwieser ist da

Karl-Heinz Braems (v. l.), Bernd Evers und Käthi Spolders haben gestern den neuen Dagwieser vorgestellt. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Rheinberg Ein Büchlein mit 62 kleinen Geschichten und Gedichten in Rheinberger Mundart.

Man fragt sich, wo sie alle herkommen – die Dönekes und Vertellekes aus dem Alltag. Aber der Fundus scheint schier unerschöpflich: 62 kleine Geschichten und Gedichte finden sich in der 28. Auflage des Rhinberkse Dagwiesers, herausgegeben vom Sprookverein Ohmen Hendrek. Auf 100 Seiten hält das Büchlein im DIN-A4-Format viel zum Schmunzeln und Lachen in Rheinberger Mundart bereit. Erinnerungen an die „gute, alte Zeit“ inklusive. „Direkt neben dem Sofa platziert, lädt er immer wieder zum Schmökern ein“, sagen die „Kalenderlüj“ Käthi Spolders, Karl-Heinz Braems und Bernhard Evers.

Zum Autorenteam der Ausgabe gehören Karl-Heinz Braems, Nöpp Ricking und Ditz Henseler, die aus ihrer Jugend erzählen. Käthi Spolders hat etwas für die Kleinen geschrieben, Bernhard Evers schickt wieder seine erfundenen Rheinberger Originale ins Rennen. Auch Theo Hücklekemkes, Rolf Kuhlmann und Ferdi Sprenger haben Kurzweiliges beigetragen. Nicht fehlen darf am Buchende das beliebte „Nokixel“, das weniger bekannte Begriffe aus dem Rheinberger Platt auflistet.

Redaktion, Satz und Layout des neuen Dagwiesers lagen wieder in Händen von Bernhard Evers, der die Ausgabe mit Karl-Heinz Braems illustriert hat. Finanziert wird die Herausgabe über Anzeigen Rheinberger Unternehmen und Geschäfte.



Der Dagwieser 2019 ist in einer Auflage von 500 Stück erschienen. Druckfrische Exemplare gibt es am Sonntag, 28. Oktober, 11 Uhr, beim Plattdeutschen Frühschoppen für 3,50 Euro. Der Frühschoppen findet erstmals im Kamper Hof statt und kostet drei Euro Eintritt. „Die Alte Kellnerei als Veranstaltungsort war zu klein geworden, im letzten Jahr mussten wir sogar Leute wegschicken“, berichtet Bernd Evers. Wer dabei sein möchte, sollte auf Zack sein. „Wenige Karten gibt es noch an der Tageskasse“, so Käthi Spolders.