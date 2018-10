Rheinberg: Dudok Kwartet Amsterdam in der Stadthalle

Rheinberg Die Musikalische Gesellschaft Rheinberg präsentiert am Sonntag, 28. Oktober, 19 Uhr, in der Stadthalle, ein ganz besonderes Ensemble: das Dudok Kwartet aus Amsterdam.

Beim nächsten Konzert der Musikalischen Gesellschaft Rheinberg am Sonntag, 28. Oktober, 19 Uhr, in der Stadthalle, tritt ein ganz besonderes Ensemble auf: das Dudok Kwartet Amsterdam mit den Interpreten Judith van Driel (Violine), Marleen Wester (Violine), Marie-Louise de Jong (Viola) und David Faber (Cello). Gegründet 2009 von Musikern, die sich in einem holländischen Straßensymphonieorchester getroffen haben, besuchten sie mit dem Alban Berg Quartett die Hochschule für Musik in Köln, bevor sie bei Marc Danel an der Dutch String Quartett Academy weiterstudierten.