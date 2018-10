Rheinberg: Mike Anderson mit Band im Schwazen Adler

Vierbaum Die Kulturinitiative Schwarzer Adler präsentiert am Samstag, 27. Oktober, um 20 Uhr ein Blues-Soul-Konzert mit Mike Andersen und Band. Der smarte Sänger und Gitarrist aus Dänemark gehört seit Jahren zu den renommiertesten Blues- und Soul-Künstlern seines Landes.

„Devil Is Back“ ist Mike Andersens bisher stärkstes Album und erzielt hervorragende Kritiken seit seiner Veröffentlichung Ende 2016. Anfang dieses Jahres unterschrieb er bei Henrik Freischladers Plattenfirma „Cable Car Records“, die „Devil Is Back“ im Mai auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz veröffentlicht hat. Die beiden Musiker verbindet eine langjährige Freundschaft und die gemeinsame Liebe zum Blues, die sie immer wieder mal live auf der Bühne zelebrieren. Zuletzt im Herbst 2017 im Schwarzen Adler. Nun kommen Mike Andersen und seine Band wieder zurück, um die Songs des neuen Albums live vorstellen.