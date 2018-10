CDU führt Neubürger-Dialog in Budberg

Rheinberg Die Liste der Fragen, die den Neu-Rheinbergern aus Neubaugebiet „B-Plan 12“ in Budberg unter den Nägeln brannte, war lang. Im Rahmen der Reihe „Unsere Heimat, unsere Werte“ hatte der CDU-Ortsverband zum Neubürger-Dialog eingeladen.

Nach einem allgemeinen Einblick in gewachsene Strukturen und alles Wissenswerte rund um Budberg kam man miteinander ins Gespräch. Fragen über Fragen prägten die Veranstaltung, teilweise wurden auch Wünsche formuliert. Dabei ging es um die Fertigstellung und Weiterentwicklung des Baugebietes, aber auch um die Grünpflege durch den Dienstleistungsbetrieb (DLB), die Infrastruktur, Anlegung von Querungshilfen, Geschwindigkeitsbegrenzungen bis hin zur Jugendarbeit. Die Christdemokraten waren sehr zufrieden mit dem Verlauf des Abends. „Uns ist der Dialog mit den Menschen vor Ort sehr wichtig. Wir möchten erfahren, was ihnen am Herzen liegt und als Ansprechpartner zur Verfügung stehen“, sagte Ortsverbandsvorsitzender Willi Jenk.