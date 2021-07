Neues Kulturprogramm der Stadt Rheinberg : Es kommt wieder Kultur in die Stadthalle

Rheinberg Das Programm des städtischen Kulturbüros für die neue Spielzeit 2021/2022 steht. Kabarettist Wolfgang Trepper macht am 18. September den Anfang, wenn Corona das zulässt. Es werden vorerst nur Abos und keine Einzelkarten verkauft.

Riesig gefreut hat sich das Kulturbüro-Team, dass bereits 230 Abos für die Abendtheater verkauft waren, bevor die Käufer überhaupt wussten, was welche Künstler auf die Bühne bringen. In der vergangenen Saison gingen 272 Abos weg. So lässt sich planen. Auf einen Einzelkartenverkauf hat die Stadt wegen Corona zunächst verzichtet, es gibt nur Abo-Verkäufe. Sollte abzusehen sein, dass die Bestimmungen weiter gelockert werden, werden die Karten neu gemischt.

Grundsätzlich bleibt es bei der Dreiteilung, wie es sie seit 1982 in der damals gerade eröffneten Stadthalle gibt: Theater und Musical, Kabarett und Comedy sowie Kinderprogramm. Begeisterung dürften die Stepptänzer von „The Tap Pack“ auslösen. Die Australier machen am Dienstag, 16. November, Station in Rheinberg. „Merci Udo“ (Freitag, 29. Oktober) ist eine Hommage an den großen Udo Jürgens. Und in der französischen Komödie „Celine“ (Freitag, 29. April) stehen mit Chris Tine Urspruch aus dem Münsteraner „Tatort“ und Christine Neubauer gleich zwei Stars auf der Bühne. Am Mittwoch, 12. Januar, gastiert mit „The Original USA Gospel Singers & Band“ ein starkes Gospel-Sextett in der Stadt.