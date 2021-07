„Wir sind startklar“ : Olaf Moll gibt den Startschuss für den Theatersommer

Olaf Moll freut sich auf den Start des Theatersommers. Foto: Moll

Interview Dormagen Olaf Moll leitet das Kulturbüro in Dormagen und gibt den Startschuss für den diesjährigen Theatersommer, der am Freitag, 23. Juli, startet. Ein Interview.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Kira Bayer

Am heutigen Freitag startet der Theatersommer in der Kulturhalle Dormagen. Der Spielplan umfasst im Juli und August vier Abendvorstellungen und ein Kindertheaterstück. Das Motto des diesjährigen Theatersommers lautet: „Theater-Spaß mit Niveau“. Und so startet das Programm am Freitag mit einer Kabarett-Komödie des Duos Katsong. Olaf Moll leitet das Kulturbüro der Stadt und gibt den Startschuss für den diesjährigen Theatersommer.

An diesem Wochenende startet der Theatersommer Dormagen: Ist alles vorbereitet?

Olaf Moll Die Kulturhalle ist vorbereitet, die Technik steht. Jetzt fehlen nur noch die Künstler, sobald sie vor Ort sind, können wir mit dem Soundcheck starten. Wir sind startklar.

Worauf können sich die Dormagener bei diesem Theatersommer freuen?

Moll Die Zuschauer können sich auf den bewährten Mix aus Theater, Comedy und Spaß freuen und ganz wichtig: mit viel Niveau. Wir behandeln im Theatersommer bewusst keine politischen, sondern eher gesellschaftliche Themen, nach denen man dann nachher auch noch entspannt in den Biergarten gehen kann. Also Theater mit Niveau.

Lange stand nicht fest, ob der Theatersommer in diesem Jahr stattfinden kann. Nun findet er in diesem Jahr erstmalig in der Kulturhalle statt. Wie erleichtert sind Sie nun, dass das Event in diesem Jahr über die Bühne gehen kann?

Moll Der Theatersommer Knechtsteden gehört natürlich eigentlich in die einzigartige Theaterscheune. Dort hätten jedoch aufgrund der Abstandsregelungen aufgrund der Corona-Pandemie nur 57 Menschen rein gekonnt, das hätte keinen Sinn gemacht, daher haben wir uns letztlich für die Kulturhalle entschieden, in die nun etwa 110 Menschen hinein dürfen. Aufgeben war für uns sowieso nie eine Option, und es war klar, dass der Theatersommer stattfinden würde, wenn es irgendwie möglich ist. Auf unseren Team-Shirts steht: ‚Wir machen Kultur’ und nicht ‚Wir verhindern Kultur’.

Wie sind momentan die Bedingungen für Zuschauer und Veranstalter?

Moll Diese müssen wir natürlich ständig im Blick halten. Wir müssen auf den Abstand achten. Wenn das Wetter mitspielt werden wir natürlich auch die Fenster öffnen. Für die Zuschauer gelten die Regeln: Geimpft, genesen oder getestet.

Wie ist die Resonanz in diesem Jahr? Wie viele Karten sind noch übrig?