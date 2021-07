Glockenläuten am Freitagabend : Kirchen gedenken der Flutopfer

Kirchenglocken (Symbolbild). Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Kreis Wesel Am Freitagabend werden die Glocken der Kirchen läuten. Die Gemeinden wollen damit an die Opfer der Hochwasser-Katastrophe erinnern und ein Zeichen der Solidarität setzen. „Wir stehen an der Seite der Leidenden“, sagt Präses Thorsten Latzel.

Zum Gedenken an die Betroffenen und die Opfer der Flutkatastrophe wollen katholische und evangelische Kirchengemeinden am Freitag, 23. Juli, um 18 Uhr die Glocken läuten. Damit wollen sie gemeinsam ein öffentliches und tröstendes Zeichen des Zusammenhalts und der Solidarität setzen, schrieb Thorsten Latzel, Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland. „Wir stehen an der Seite der Leidenden, bringen ihre Klage vor Gott und bitten um Trost und Kraft für alle, denen der Boden unter den Füßen entglitten ist“, sagte Superintendent und Pfarrer Hans-Joachim Wefers. In der Kirche am Xantener Markt ist eine Andacht geplant.

Auch katholische Kirchen läuten um 18 Uhr. Das Bistum Münster greift damit, wie die übrigen Diözesen in NRW, die Bitte von Präses Latzel auf. In den Kirchen sollen jeweils die beiden größten und schwersten Glocken läuten. Möglich sei, damit eine Andacht oder ein Gebet zu verbinden, erklärte Generalvikar Klaus Winterkamp.

Darüber hinaus helfen die Kirchen und ihre Mitarbeiter mit Spendensammlungen, Notfallseelsorge und mit Unterstützung der Aufräumarbeiten.

