Im Rheinberger Underberg-Freibad : Emil-Underberg-Büste gestohlen

Rheinberg Bei einem Einbruch ins Rheinberger Freibad montierten die Täter den Metallkopf ab. Es wird vermutet, dass die Tat in Zusammenhang mit dem Diebstahl der Sonnennuhr vor dem Spanischen Vallan steht.

Die Stadt Rheinberg beklagt nicht nur den Diebstahl der Sonnenuhr im Rheinberger Stadtpark (wir berichteten). Auch die Emil-Underberg-Büste im Underberg-Freibad sei gestohlen worden, sagte der Technische Beigeordnete Dieter Paus am Montag auf Nachfrage der Redaktion. „In der Nacht vom 17. auf den 18. Oktober ist in das Underberg-Freibad eingebrochen worden“, so Paus. „Wir vermuten, dass dabei nicht nur die Büste abmontiert und gestohlen worden ist, sondern auch die Sonnenuhr.“ Die hatte ihren Standort, befestigt an einem Findling, nicht weit vom Freibad-Eingang entfernt auf der Wiese vor dem Spanischen Vallan. Dort war die Sonnenuhr vor rund drei Jahren hingestellt worden, als die Neugestaltung des Großen Marktes und des Kirchenvorplatzes begann. Von 1988 an hatte die Sonnenuhr vor der St.-Peter-Kirche gestanden.