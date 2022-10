Kunstszene Rheinberg : Material-Experimente auf Leinwand

Rheinberg Die Moerser Malerin Heike Heger stellt ihre Bilder im Rheinberger Stadthaus aus. Gegenständliches wie Abstraktes wechseln sich ab. Grafische Elemente behaupten ihren Platz neben Floralem.

Drei Wochen lang präsentiert die Malerin Heike Heger im Foyer des Rheinberger Stadthauses ihre Arbeiten. 30 Bilder haben auf verschiedenen Ebenen des Hauses ihren Platz gefunden. Für die Moerserin ein idealer Ort, „weil sich meine Arbeiten gut auf den weißen Flächen und in den Nischen verteilen“, freut sie sich.

Die älteste Arbeit ist immerhin schon 15 Jahre alt und zeigt in Barcelona ein Abrisshaus. Heike Heger lädt somit auch zu einer Reise ein, ihre Motive und Arbeitsweisen wie den wechselnden Materialeinsatz im Verlauf der Jahre zu entdecken. Gegenständliches wie Abstraktes wechseln sich ab. Grafische Elemente behaupten ihren Platz neben Floralem. Sie hat mit Silber- und Blattgold gearbeitet. Bilder übermalt sie einfach. An anderer Stelle hat sie mit Wachs die Bildoberfläche sozusagen versiegelt, den verwendeten Farben eine andere Ausstrahlung gegeben. Das Wachs hat sie wiederum in einem anderen Bild mit einem Stift bearbeitet und die Oberfläche aufgebrochen.