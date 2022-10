Straßenverkehr in Rheinberg : Rheinberg führt Tempo 30 auf der Xantener Straße ein

In Höhe der Zufahrt zu den Discountermärkten an der Xantener Straße ist bereits ein Zebrastreifen angelegt worden. Foto: Armin Fischer (arfi)

Rheinberg Die Stadt Rheinberg ändert die Verkehrsregelung auf der Xantener Straße. Zukünftig gilt zwischen dem Innenwall und der Einmündung in die L 137 (Xantener Straße) am Jugendzentrum Zuff eine durchgehende Geschwindigkeitsregelung von 30 Stundenkilometern in beiden Fahrtrichtungen.

Bis Ende Oktober sollen die entsprechenden Tempo-30-Schilder aufgestellt sein.

Damit setzt die Stadt etwas um – zumindest teilweise –, das die Grünen seit längerem fordern. So kämpfen die Grünen für die Einführung von Tempo 30, und zwar nicht nur in Wohnstraßen oder auf Hauptstraßen wie der Bahnhofstraße, wo die Geschwindigkeitsreduzierung aufgrund des Lärmschutzes eingeführt wurde. 30 soll auch auf Streckenabschnitten vor Schulen, Kitas oder Seniorenheimen gelten. Die Grünen hatten auf eine Bundesratsinitiatve zur Erweiterung von Tempo-30-Bereichen hingewiesen. Dadurch soll ermöglicht werden, Tempo 30 einzurichten, wenn zwischen zwei Tempo-30-Zonen nur ein kurzer Streckenabschnitt liegt. Das soll der Verstetigung des Verkehrsflusses dienen.

Auf der Bahnhofstraße zwischen der Bahnlinie und der Einmündung in den Außenwall gilt bereits seit zweieinhalb Jahren Tempo 30. Ebenso ist die Xantener Straße in Höhe des Pflegezentrums Am Wiesenhof als 30-er-Zone ausgewiesen.

Die Stadt Rheinberg ist Mitglied der Initiative „Lebenswerte Städte und Gemeinden durch angepasste Geschwindigkeiten“, die 2021 gegründet worden ist. Sie will erreichen, dass Kommunen selbst angepasste Geschwindigkeiten festlegen können. Der Deutsche Städtetag halte die Vorschläge für eine gute Grundlage, die in Modellversuchen erprobt werden sollten. Den Grünen geht es um eine Regelumkehr. Sie wollen Tempo 50 als Regel. Alles, was davon abweicht, müsste dann begründet werden. 30 soll als Regelgeschwindigkeit etabliert werden.

(up)