Erzähl-Stübchen im Amaliencafé : Alpener teilen ihre Erinnerungen

Alle Geschichten der Autoren werden in einem Buch veröffentlicht. Vorher kann man ihnen im Erzähl-Stübchen lauschen. Foto: NHB/NBH

Alpen Die Nachbarschaftsberatung will im Amaliencafé ein Erzähl-Stübchen ins Leben rufen. Einige Alpener haben schon Geschichten und Erinnerungen zu Papier gebracht. Weitere Autoren werden gesucht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Momente vergehen, doch Erinnerungen bleiben. Schöne Erinnerungen gelten als der wahre Schatz des Lebens. Sie erhalten und bewahren Träume, geben Mut für jeden neuen Schritt, helfen in schwierigen Zeiten. Erinnerungen kann einem keiner nehmen, jedoch lassen sie sich mit anderen Menschen teilen. Deshalb ruft das Team der Nachbarschaftsberatung für die Gemeinde Alpen ein neues Angebot ins Leben: „Alpens Erzähl-Stübchen“ soll am Mittwoch, 28. November, Premiere haben.

Einige Bürgerinnen und Bürger aus Alpen haben bereits in ihren Erinnerungen gekramt und diese zu Papier gebracht. „Erinnerung an einen Menschen, den sie im Herzen tragen, an Glücksmomente, Erinnerungen, die einem beim Zurückdenken ein Lächeln auf die Lippen zaubern oder die ganz leise Töne anschlagen, weil ernste Lebensmomente durch die Niederschrift verarbeitet wurden“, beschreibt das Team der Nachbarschaftsberatung.

Beim Erzähl-Stübchen im Amaliencafé an der Burgstraße sollen sie nun auch Gehör finden. Die Dauer der einzelnen Geschichten beträgt zehn Minuten. Sie werden entweder vom Autor selbst oder anderen Akteuren vorgetragen. „Die Geschichten sind in ein kurzweiliges Rahmenprogramm eingebettet“, werben die Organisatoren. Den Geschichten könne man in gemütlicher Atmosphäre bei einer Tasse Tee und Gebäck lauschen. Und das gratis.

Wer auch Lust bekommen hat, sich mit den eigenen Erinnerungen zu befassen und andere Menschen daran teilhaben zu lassen, ist eingeladen, Teil des Literaturteams zu werden. „Erzählen gehört zur Kunst des Müßiggangs. Wer erzählt, egal ob eine Geschichte, ein Märchen oder gar ein Erlebnis, teilt dem anderen ein Stück von sich und seiner Welt mit“, so die Nachbarschaftsberatung. Nicht nur Erinnerungen an prägende, individuelle Erlebnisse sind gefragt, ebenso an gesellschaftlich relevante Geschehnisse, die ins kollektive kulturelle Gedächtnis eingehen und somit Generationen miteinander verbinden. „Man kann die Erinnerungen handschriftlich, mit der Schreibmaschine oder am Computer schreiben oder sich an Bernard Bauguitte wenden und ihm von der Reise in das eigene Leben erzählen“, erklären die Initiatoren. Er werde das Erzählte dann in Worte fassen. Alle Beiträge werden in einem Buch veröffentlicht.

Premiere des Erzähl-Stübchens ist am Mittwoch, 28. November, von 17 bis 19.30 Uhr im Amaliencafé an der Burgstraße in Alpen. Die Anmeldung ist bei Nachbarschaftsberater Bernard Bauguitte unter Tel. 0151 23566252 oder per E-Mail an bernard.bauguitte@gmail.com, sowie bei Nachbarschaftskoordinatorin Sonja Böhm, Tel. 0151 67825054, oder E-Mail sonja.boehm@alpen.de möglich.

(beaw)