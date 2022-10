Die Partei in Rheinberg : Cengiz rückt für Quapp in den Rat nach

Cengiz rückt für Quapp in den Rat nach

Die Partei in Rheinberg

Rheinberg Im Rat der Stadt Rheinberg hat es einen Wechsel gegeben. Ann-Katrin Quapp hat ihr Ratsmandat abgegeben, für sie rückt Renan Cengiz nach. Beide gehören der Fraktion Die Partei an.

Bei der Kommunalwahl im Herbst 2020 zog die Satire-Partei Die Partei erstmals in den Rheinberger Rat ein. Sie holte zwei Mandate, die Ann-Katrin Quapp und Kai Oczko wahrnahmen. Oczko ist Fraktionsvorsitzender. Nun ist Quapp in eine andere Stadt umgezogen. Da Ratsmitglieder ihren Wohnsitz aber dort haben müssen, wo sie Ratsmitglied sind, hat sie Bürgermeister Dietmar Heyde davon in Kenntnis gesetzt, dass sie ihr Mandat aufgibt.