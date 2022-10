Streichquartett der Duisburger Symphoniker : Eine höchst genussvolle musikalische Reise im Alpener Rathaus

Alpen Das Duisburger Streichquartett spielte in der klassischen Wiener Besetzung mit zwei Violinen, einer Viola und einem Violoncello im Alpener Rathaus und nahm das Publikum mit in eine wundervolle Welt.

Ursprünglich sollte das Konzert „Let’s do it“ schon im vergangenen Jahr stattfinden. Doch wegen Corona ist nichts daraus geworden. Als musikalische Formation hatte der Musik- und Literaturkreis Alpen damals das Mercator-Ensemble Duisburg eingeladen. Nun gastierte das wirklich gut aufgelegte Duisburger Streichquartett in der klassischen Wiener Besetzung mit zwei Violinen, einer Viola und einem Violoncello im Alpener Rathaus.

Mit Katerina Chatzinikolaou und Martina Sebald an den Violinen, Eva Maria Klose an der Viola und Florian Sebald am Violoncello erlebte das Publikum einen perfekt aufeinander abgestimmten Klangkörper, der nicht nur imstande war, Kompositionen aus Oper, Operette und Musical oder tänzerische Walzer-, Polka- und Tangorhythmen vortrefflich zu Gehör zu bringen, sondern auch in der Lage war, das Publikum auf eine genussvolle musikalische Reise mit (fast) allen Sinnen mitzunehmen. Mittendrin zu sein, fiel den Mitreisenden bei Themen wie Liebe, Sehnsucht und Hoffnung und den Gefühlswelten wie Freude, Leidenschaft und Melancholie nicht allzu schwer.