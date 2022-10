Rheinberger Kommunalpolitik : Die-Partei-Ratsleute werden in Brüssel geschult

Rheinberg Fraktionsvorsitzender Kai Oczko Renan Cengiz, die beiden Rheinberger Ratsvertreter von Die Partei, sind von Mittwoch bis Sonntag nach Brüssel gereist, um sich bei einem Seminar zur Fort- und Weiterbildung kommunalpolitischer Mandatsträger über die europäische Zusammenarbeit auf kommunaler Ebene und Satire in der Kommunalpolitik von Die Partei schulen zu lassen.

„Anders als bei der FDP hat unser Besuch in Brüssel weitreichende Relevanz: Politik für Menschen in Europa wird im Herzen von Europa gemacht“, so Kai Oczko. „Wir bekommen das passende Handwerkzeug aus erster Hand von Die-Partei-Politikern und unserem Chef persönlich in die Hand.“ Das sei auch für Rheinberg wichtig und richtig.