Unterlagen für Stromleitung liegen aus : Amprion plant Provisorium zwischen Voerde und Rheinberg

So werden die Erdkabel verlegt. Foto: www.frankpeterschroeder.de/Frank Peterschroeder

Voerde Jetzt geht es um den 11,4 Kilometer langen Abschnitt inklusive der Rheinquerung. Die Planungsunterlagen für die Stromleitung liegen bis zum 23. November in Voerde und Rheinberg aus.

Die Amprion GmbH baut zur Sicherung der Energieversorgung das Stromübertragungsnetz in Nordrhein-Westfalen aus. Aktuell hat das Unternehmen für den Planungsbereich Voerde – Rheinberg inklusive der Rheinquerung die Durchführung eines Planfeststellungsverfahrens beantragt.

Die Trasse startet am Punkt Voerde. Von dort aus ist eine Freileitung bis zur geplanten Kabelübergabestation Friedrichsfeld vorgesehen. Dort beginnt die Erdkabeltrasse. Sie ist so geplant, dass die Erdgasleitung Zeelink, die ebenfalls in diesem Bereich verläuft, nicht berührt wird.