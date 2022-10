Offensichtlich Diebstahl in Rheinberg : Sonnenuhr im Stadtpark ist verschwunden

Offensichtlich Diebstahl in Rheinberg

So sah die Sonnenuhr im Stadtpark aus. Foto: Armin Fischer (arfi )/Armin Fischer ( arfi )

Rheinberg Die Sonnenuhr aus Metall im Rheinberger Stadtpark ist allem Anschein nach abgeflext und gestohlen worden. Spaziergängern ist am Wochenende aufgefallen, dass die Skulptur fehlt.

Die Sonnenuhr stand in den vergangenen Jahren im Windschatten des Spanischen Vallans. Zuvor hatte sie ihren Standort rund 30 Jahre lang in der Grünfläche vor der St.-Peter-Kirche gehabt. Wegen der Neugestaltung des Großen Marktes und des Kirchenvorplatzes war das gute Stück in den Stadtpark verlagert worden.