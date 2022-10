Rheinberger Bruderschaft : Michaelis-Schützen werden geehrt

Rheinberg Bei der Mitgliederversammlung der Rheinberger St.-Michaelis-Schützenbruderschaft gab es auch Wahlen. Heinz Terschlüsen wurde als Brudermeister im Amt bestätigt.

Bei der Mitgliederversammlung der St.-Michaelis-Schützenbruderschaft berichteten Marcel Funke (Jungschützenmeister), Jörg Klopertanz (Schießmeister) und Martina Thiemann (Schriftführerin) von den Ereignissen im zurückliegenden Jahr. In seiner Ansprache hob Präses Pastor Martin Ahls den Zusammenhalt und die Brüderlichkeit in der Gemeinschaft hervor, die besonders in schweren Zeiten erforderlich ist.