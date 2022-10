Reihe Kabarett und Comedy in Rheinberg : Kabarettist Christoph Sieber freut sich über den Zweifel

RHEINBERG Der Kabarettist und WDR-Mitternachtsspitzen-Moderator Christoph Sieber kam mit seinem Programm „Mensch bleiben“ in die Rheinberger Stadthalle, um die Saison „Kabarett und Comedy“ 2022/2023 zu eröffnen. Er brach eine humoristische Lanze für den Zweifel und die Frage.

„Der Zweifel ist der Beginn einer Diskussion.“ Christoph Sieber bricht bei seinem Gastspiel in der Rheinberger Stadthalle eine humoristische Lanze für den Zweifel und die Frage, nicht für die Gewissheit und die Antwort. „Trotzdem sitzen in Talkshows Experten und sind über jeden Zweifel erhaben“, stellt der Kabarettist aus Schwaben und Wahl-Rheinländer fest, der von 2015 bis 2020 zusammen mit Tobias Mann die Kabarettshow „Mann, Siebert!“ präsentierte und mittlerweile mit Luisa Charlotte Schulz die WDR-Mitternachtsspitzen moderiert. In Rheinberg stellte er sein Programm „Mensch bleiben“ vor.

Der 52 Jahre alte Kabarettist, den die Frankfurter Rundschau einmal in die Tradition der Kabarettisten Dieter Hildebrandt und Georg Schramm rückte, stellt der „geistig-moralischen Elite am Niederrhein“, wie er die Rheinberger nennt, Fragen, die überraschen und bitterböse sein können. „Was wird man in 20, 30 oder 40 Jahren sagen?“, fragt er, wenn es um das Tempo geht, mit dem eine Energie- und Klimaschutzwende eingeleitet wird? „Kann ich meine Seele noch an den Teufel verkaufen?“, will er wissen, wenn er über Nutzer nachdenkt, deren Persönlichkeiten und Meinungen sich in den Sozialen Netzwerken auflösen. „Warum?“, bohrt er nach, nachdem er eine fiktive Geschichte erzählt, wie jemand während seines Urlaubs in Thailand über ei intelligentes Smart-Home-System digital seine Waschmaschine mit 60 Grad in Deutschland startet.