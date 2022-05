Unterschriften gesammelt : Eltern wollen Spielplatz in Millingen retten

Schön gelegen, aber trostlos: Eltern wollen, dass der große Spielplatz an der Kantstraße in Millingen erhalten bleibt und aufgemöbelt wird. Foto: Armin Fischer (arfi)

Rheinberg Der Spielplatz an der Kantstraße in Millingen steht auf der Streichliste. Aber Eltern kämpfen für dessen Erhalt. Ein Vater übergab Rheinbergs Bürgermeister Dietmar Heyde nun 221 Unterschriften.

Vor fünf Jahren hat der Rat den Spielflächenbedarfsplan für die Stadt Rheinberg beschlossen. Und da findet sich der Spielplatz an der Kantstraße in Millingen in der Kategorie „Schließung“. Dass das mit der Umsetzung immer ein wenig dauert, dürfte durchaus im Sinne der Eltern sein, die das üppige Gelände mit ihren Zöglingen gerne nutzen. Aber auf die Zeit allein mögen sie sich nicht länger verlassen. Sie wollen das Gelände von der Schließungsliste streichen und fordern die Stadt zudem auf, es wieder aufzuwerten. Ihre Forderungen untermauern die Millinger Eltern mit einer Liste, die 221 Leute unterschrieben haben und die Vater Thomas Küster (37) in der Sitzung des Jugendhilfeausschusses Bürgermeister Dietmar Heyde überreicht hat.