Behörde in Kamp-Lintfort : Grundsteuerreform – Finanzamt hilft

Grafschaft Eigentümer müssen eine sogenannte Feststellungserklärung abgeben. Hotline beantwortet Fragen.

Eigentümerinnen und Eigentümer von Wohngrundstücken erhalten in diesen in Tagen ein individuelles Informationsschreiben zur Umsetzung der Grundsteuerreform vom Finanzamt. „Mit den Informationsschreiben stellen wir den Eigentümerinnen und Eigentümern Daten zur Verfügung, die sie bei der Erstellung der Feststellungserklärung unterstützen und die Abgabe erleichtern“, erklärt Ulrike Sondermann Leiterin des Finanzamts Kamp-Lintfort. Die Feststellungserklärung dient der Neuberechnung der Grundsteuer nach einer im Jahr 2019 erfolgten Gesetzesreform. In Nordrhein-Westfalen gelte dabei – wie in den meisten Ländern in Deutschland – das Bundesmodell.