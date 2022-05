Kinderaufführung in Rheinberg : Puppentheater mit Peppa Pig wird zum Partyspaß

Rheinberg Das Team des Darmstädter Kinder- und Jugendtheaters „Theater on Tour“ hat das bei Kindern beliebte TV-Schweinchen auf die Bühne der Rheinberger Stadthalle gebracht. Ein Tag voller Überraschungen – für Peppa und das Publikum.

Das junge Publikum geht mit, fiebert mit, als Peppas Eltern, Bruder Schorsch und Papagei Polly sich an die Arbeit machen. Alles soll geheim bleiben, damit für das kleine Schweinchen die Überraschung umso größer ist. Ein Ausflug wird geplant, Überraschungsgäste werden eingeladen. Doch beim Frühstück bei Familie Wutz gibt es gleich eine Panne. Der Pfannkuchen bleibt an der Decke kleben, ganz zur Freude des jungen Publikums. Luzie Locke, Pedro Pony und Klausi Kläff sind natürlich mit dabei. Die kleine Geburtstagsgesellschaft erlebt viele Abenteuer. Bei der Suche nach dem Schatz, den Eltern Wutz versteckt haben, sollen ausgelegte Sonnenblumenkerne den Weg weisen. Papagei Polly hat sie aber alle aufgepickt, so dass Peppa nur mit Hilfe des Publikums die Schatzkiste findet. In ihr sind tolle Kostüme versteckt, und Überraschungsgast Mister Kartoffel sorgt für Spaß. Die Kinder im Saal tanzen, hüpfen und singen mit.

Whatsapp-Betrug in Rheinberg : Senior überweist vierstelligen Betrag an angebliche Tochter

Berufsorientierung in Rheinberg : Ausflug in die Welt der Technik

Bildung und Pandemie in Rheinberg : Abi-Feiern finden wieder in der Stadthalle statt

Peppa Wutz gehört in das Programm der Darmstädter Theatermacher. Ihr Ziel, auf Theater neugierig zu machen, haben sie in Rheinberg schnell erreicht. Kindgerecht sind Texte des Familienmusicals, nachvollziehbar die einzelnen Erzählelemente, wie auch Freude und Enttäuschung von Schweinchen Peppa. Das Publikum wird einbezogen, ist Teil der Party. Das Bühnenbild ist bunt und taucht so ganz in die kindliche Vorstellungswelt ein. Das Ensemble, ganz schwarz gekleidet, schlüpft in die verschiedenen Rollen der Handpuppen. Die meisten Kinder kennen Schweinchen Peppa als Zeichentrick-Serie. Peppa allerdings auf der Bühne live zu erleben, das war die Krönung.