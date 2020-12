Weihnachtsaktion der Sparkasse in Rheinberg : Weihnachtswunschbaum war schnell „geplündert“

Rheinberg Erstmals hatte der Verein „Klartext für Kinder“ auch in Rheinberg einen Standort für einen Wunschbaum gesucht und fand bei der Sparkasse am Niederrhein offene Türen. Jetzt kam Bürgermeister Dietmar Heyde zu Besuch.

Beim Besuch von Bürgermeister Dietmar Heyde hing nicht mehr eine einzige Karte am Weihnachtswunschbaum der Sparkasse. „Innerhalb von zweieinhalb Tagen waren alle 100 Karten weg“, so Andrea Kabs-Schlusen, die Leiterin der Geschäftsstelle an der Bahnhofstraße. „Die momentane Situation ist für Familien eine herausfordernde Zeit. Es freut mich sehr, dass Klartext die Wunschbaumaktion in Zusammenarbeit mit unserem Jugendamt nun auch nach Rheinberg geholt hat“, sagt Bürgermeister Heyde.