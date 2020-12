Schutzgemeinschaft Bergbaubetroffener : Entschädigung: Anträge bis Ende des Jahres stellen

Rheinberg Die Schutzgemeinschaft Bergbaubetroffener (SGB) weist jetzt darauf hin, dass das Bergbauunternehmen RAG zur Zeit bereit ist, auf Antrag eine Entschädigung für die von den Bürgerinnen und Bürger während der Zeit des Abbaus erlittenen Erschütterungen zu leisten.

Wichtig sei dabei, dass diese Entschädigung für alle Bewohner der betroffenen Gebiete, also nicht nur für Hauseigentümer, sondern auch für Mieter, gezahlt werden soll. Darauf macht die SGB aufmerksam. Die Antragsfrist ende am 31. Dezember dieses Jahres, so dass Eile geboten ist.