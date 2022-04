60 gefüllte Taschen gehen an die Stadt Rheinberg : Kolping spendet Schulmaterial für ukrainische Kinder

Rheinberg Die Schulmaterialkammer der Rheinberger Kolpingsfamilie stellt 60 Erstausstattungen für den Schulbesuch für Kinder aus ukrainischen Flüchtlingsfamilien zur Verfügung. Das teilte Georg Welp von der Kolpingsfamilie mit.

„Es kommen immer mehr Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine auch nach Rheinberg. Die Kinder kommen in die Rheinberger Schulen, oft fehlt ihnen aber das erforderliche Materia. Deshalb haben wir eine Sonderaktion durchgeführt“, sagte er. Die Kolpingsfamilie füllte 30 Beutel mit Utensilien für Jungen und Mädchen im Grundschulalter und 30 Beutel für die, die bereits die weiterführenden Schulen besuchen können. „Dabei haben wir uns an unseren Listen orientiert“, so Welp. Füllfederhalter, Stifte, Hefte, Farbkasten, Tintenkiller, Schnellhefter – alles das kam in jede Tasche. Die 60 Pakete überreichte die Kolpingsfamilie dann Britta Jacob von der Stadt Rheinberg, die die Flüchtlingsarbeit koordiniert. Sie kann das Schulmaterial nun bei Bedarf an Familien weitergeben. Die Schulmaterialkammer wird unabhängig von dieser Aktion ihren ehrenamtlichen Einsatz fortführen. Das heißt: Zum Start ins neue Schuljahr werden Kinder aus bedürftigen Familien bei drei Ausgabeterminen mit allem versorgt, was sie für den Schulbesuch benötigen.