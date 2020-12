Blaulicht-Ticker : Gefälschter Führerschein

Rheinberg Der bunte russische Führerschein mit der Angabe „Augenfarbe: schwarz“ machte die Polizei in Rheinberg stutzig. Die Lizenz war gefälscht, die Fahrt zu Ende.

Die Polizei im Kreis Wesel sprach sakastisch von einem „Führerschein für die Kirmes“. „Damit hätte der in Deutschland nur Autoscooter fahren dürfen“, so die Pressestelle. Ein 56-jähriger Autofahrer ist am Dienstag von Polizisten in Rheinberg mit einem gefälschten Pkw-Führerschein erwischt worden. Bei der Verkehrskontrolle auf der Ahornstraße staunten die Beamten nicht schlecht, als der Autofahrer ihnen den bunten aber ungültigen Führerschein zeigte, auf dem auch die Hologramme fehlten. Als Augenfarbe hatte er „schwarz“ angegeben. In der gefälschten Fahrerlaubnis des Mannes, der gebürtig aus einem früheren Staat der Sowjetunion stammt, war als Wohnort Rheinberg angegeben. Dort hat er zwar tatsächlich seinen festen Wohnsitz. Doch allein deshalb wäre auch ein echter Führerschein aus Russland in Deutschland nicht gültig gewesen, teilte die Polizei am Donnerstag mit.